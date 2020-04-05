Кабмин выделил более 352 млн руб на жилье ветеранам Великой Отечественной войны
О планах выделить средства на данные цели ранее объявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
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Кабмин выделил более 352 миллионов рублей из резервного фонда на обеспечение жильем ветеранов Великой Отечественной войны. Соответствующий документ был размещен в воскресенье, 5 апреля, на сайте правительства.
«Средства будут предоставлены субъектам РФ для обеспечения жильем ветеранов Великой Отечественной войны, членов семей погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны», - говорится в документе.
О планах выделить средства на данные цели ранее объявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.