Главное оружие против COVID-19: как специалисты из РФ борются с коронавирусом в Италии

За эту неделю в Италии российские специалисты войск РХБЗ провели обработку десятков медучреждений для пожилых людей, в которых произошли самые страшные вспышки вирусной инфекции COVID-19.

Трудности перевода российским специалистам не страшны. Они уже потихоньку учат язык страны пребывания. Несмотря на защитные шлемы, уже неплохо справляются с произношением.

«Тяжеловато сначала было, а сейчас нормально. Объясняемся жестами. Итальянцы - душевные люди. Мы их учим русскому языку», - рассказывает старший сержант Николай Семенов.

Российские специалисты привезли в Италию лабораторию анализа и диагностики, комплексы аэрозольной дезинфекции и современные авторазливочные станции. Они стоят на вооружении с 2016 года, и это один из первых случаев применения новой техники в районе распространения опасной вирусной инфекции. Главные преимущества российских комплексов РХБЗ - мобильность и удобство в использовании.

«Запас дезинфектантов - 2 тонны. Этого хватает на 10 пансионатов. в провинции Бергамо», - объясняет начальник Научно-исследовательского центра биологической защиты спецназначения 48-го ЦНИИ МО РФ Игорь Богомолов.

Машины оборудованы переносными установками для дезинфекции и санобработки, работают от электросети и дизельных генераторов.

У российских химиков по биологической защите свои «боеприпасы» для борьбы с коронавирусной инфекцией. В одном баллоне - 50 литров спиртового раствора. Этого хватит на час работы. За такое время можно продезинфицировать целый этаж.

Всего российским военным химикам предстоит провести санобработку 65 таких заведений.

На следующей неделе в центре Бергамо начнет работу временный госпиталь. Его оборудуют в здании ярмарки. Вместе с итальянскими коллегами жизни пациентов здесь будут спасать военные врачи из России.

«Несмотря на название "Полевой госпиталь", в данном госпитале будут представлены все отделения для оказания помощи больным с коронавирусной инфекцией», - поясняет доцент кафедры Военно-медицинской академии им. С.М.Кирова Александр Юманов.

Уже неделю вместе с военными специалистами из России в Бергамо работает съемочная группа «Звезды». Все сотрудники канала, как и военные, регулярно сдают тесты на коронавирус, носят маски, тщательно моют руки и лицо с мылом десятки раз в день, дезинфицируют камеру после каждой съемки. Военные и журналисты живут в одном из немногих отелей в Бергамо, который не закрылся во время вспышки эпидемии.