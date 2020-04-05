Собянин: Москва находится в самой высокой группе риска по COVID-19

Москва находится в самой высокой группе риска в связи с распространением коронавируса, поэтому местные власти принимают жесткие решения для предотвращения его распространения. Об этом заявил столичный градоначальник Сергей Собянин.

«Мы находимся в самой высокой группе риска в силу того, что огромное количество людей проехало через Москву или побывало за границей», - сказал мэр в эфире «Россия-1».

С начала распространения пандемии COVID-19 в мире заразились более миллиона человек. В России зарегистрирован 4731 случай заболевания, 333 пациента выздоровели, умерли 43 человека. На первом мест по количеству инфицированных находится Москва. В одной только столице было зафиксировано 3357 случаев заболевания коронавирусом.