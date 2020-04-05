Коронавирус выявили у семи россиян в Таиланде

В Таиланде выявили вирус COVID-19 у семи граждан России, находившихся в туристических провинциях Чонбури и Пхукет. Соответствующая информация появилась в базе данных департамента контроля заболеваний при Минздраве страны.

По данным ведомства, шесть из семи инфицированных - женщины в возрасте от 28 до 60 лет. Еще один зараженный - 48-летний мужчина. Четверо россиян находятся в провинции Чонбури, где расположен город Паттайя, трое - на острове Пхукет. Эти сведения приводит ТАСС.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что коронавирус в Россию завезли из 73 стран. По ее словам, чаще всего инфекция попадает из Италии, Испании, Франции, Германии и ОАЭ.