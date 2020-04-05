Главврач медцентра в Коммунарке рассказал, что его удивило при лечении больных коронавирусом

Главврач больницы в московском поселке Коммунарка Денис Проценко считает, что в России коронавирус протекает по нестандартному сценарию. В документальном фильме RT он признался, что средний возраст поступивших в больницу зараженных был существенно ниже ожидаемого.

«Когда мы набрали первый пул больных, и начали анализировать, у нас челюсть упала», — признался врач.

О том, что среди новых зараженных коронавирусом в Москве много молодых людей, сообщалось в марте. На тот момент из 197 зарегистрированных случаев 152 человека были в возрасте от 18 до 65 лет.

Денис Проценко и сам заразился коронавирусом. Сейчас его состояние оценивается как удовлетворительное. Проценко также проходит лечение в Коммунарке, но в то же время продолжает работать: врач изолировался в собственном кабинете.

По последним данным. в России уже зарегистрирован 4731 случай заражения COVID-19. Из них 43 - с летальным исходом.