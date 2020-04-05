В Центробанке напомнили о правилах начисления процентов во время кредитных каникул

В Центробанке разъяснили россиянам условия кредитных каникул. В регуляторе напомнили, что проценты по кредиту в этот период продолжают начисляться.

В Банке России пояснили, что если во время льготного периода заемщик может платить посильные суммы, то эти платежи будут направляться на уменьшение долгов по кредиту. Это позволит снизить сумму начисляемых процентов. Но после окончания льготного периода заемщик должен вернуться к полноценным платежам по кредитам. А начисленные за время каникул проценты должны быть выплачены в течение 24 месяцев равными ежемесячными платежами.

В ЦБ РФ напомнили в комментарии агентству РИА Новости, что первый такой платеж необходимо будет совершить через 30 дней после истечения льготного периода. Заемщик также обязан выплатить образовавшиеся за время каникул или до них штрафы и просроченные проценты.

Основанием для получения кредитных каникул могут стать нахождение на карантине после прибытия из-за границы, отпуск без сохранения зарплаты и потеря работы из-за вспышки коронавируса.