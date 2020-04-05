Ученый назвал сроки снижения активности коронавируса в России

Вспышка коронавируса может утихнуть к приходу сухой и теплой погоды, то есть к лету. Такое мнение высказал заместитель директора по инновационной работе Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Александр Семенов.

Как отметил ученый, оптимальная температура передачи вирусов - от +5 до +12 градусов, что соответствует условиям нынешней весны в европейской части России. С приходом лета COVID-19 может ослабнуть.

«Сейчас придет к нам лето, повысится температура везде, наступит период, связанный с повышенной инсоляцией, ультрафиолетом и так далее. Коронавирус какое-то время живет в окружающей среде, но не бесконечно долго», — сказал Семенов в эфире телеканала «Россия 1».

В то же время ученый признал, что пока нельзя сделать никаких прогнозов, так как нет точных данных о COVID-19.

В середине марта Всемирная организация здравоохранения объявила новый коронавирус пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано уже более 1 миллиона случаев заражения, более 50 тысяч человек умерли.