СК РФ опубликовал видео с места убийства пяти человек под Рязанью

СК РФ опубликовал видео с места убийства пяти человек в Рязанской области.

Трагедия произошла в поселке Елатьма Касимовского района. По версии следствия, вечером 4 апреля 32-летний мужчина, проживающий в многоквартирном доме, с балкона сделал замечание молодым людям, которые громко разговаривали на улице под его окнами. Это стало причиной словесного конфликта. Затем мужчина взял находившееся в его квартире охотничье ружье, вышел в подъезд и выстрелил в четырех молодых людей и девушку. От полученных ранений все они умерли на месте.

Стрелявший задержан. С ним работают следователи. Сотрудники регионального СК устанавливают полную картину происшествия: допрашивают свидетелей, обыскивают квартиру стрелявшего. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц».