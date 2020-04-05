Возрождение промышленности: в сирийской Хаме восстановили металлургический завод

В сирийской провинции Хама крупный металлообрабатывающий завод восстанавливает свою работу, так как спрос на продукцию предприятия очень высок в связи с масштабным строительством в республике после возвращения к мирной жизни на освобожденных от террористов территориях. Об этом генеральный директор предприятия Абдулнасир эль-Машан.

По его словам, проектная мощность предприятия составляет 288 тысяч тонн металла в год, однако выйти на эти показатели не удалось из-за не хватки электричества.

«Из-за этого мы работаем только шесть часов в день, делаем только 50 тысяч тонн в год. Сейчас мы возрождаемся, надеемся, что со временем нарастим производство. Надеемся, что наш президент с помощью армии и наших русских братьев освободят районы в Сирии, чтобы наши дела пошли лучше», - сказал руководитель предприятия.

Он добавил, что построенный в 1978 году завод до 2011 года был единственным предприятием такого профиля и только перед началом войны создали еще два производства в стране.

В 2010 году предприятие запланировало масштабную модернизацию, однако было вынуждено отложить в связи с началом боевых действий на территории страны.

Работа предприятия практически полностью остановилась, рабочие защищали завод и свои дома от боевиков, которые орудовали в провинции.

После освобождения Хамы от террористов правительственными войсками при помощи российской группировки войск было решено возобновить работу завода - обеспечили поставки индийского оборудования - предприятие начало перерабатывать металлолом и поставлять продукцию на рынок Сирии.

«Поставляем только внутри страны, и то нашей продукции не хватает, потому что в Сирии идет большая стройка», - добавил директор.

На данный момент на заводе работает почти тысяча человек со всей страны. Также смогли трудоустроится беженцы из провинций, захваченных террористами.

«Три года назад, 15 апреля, мне пришлось вместе с семьей бежать из Идлиба, потому что группировка "Джебхат ан-Нусра*". зашла в нашу провинцию, начала забирать наши деньги, женщин, грабить. Я сильно испугался и уехал сюда с семьей, у меня четверо детей - сын и три дочки», - рассказывает рабочий Ахмед Шади.

Сейчас жизнь наладилась: у него есть хорошо оплачиваемая работа, семья обеспечена всем необходимым.

«Мы переехали в Хаму, потому что здесь безопасно, государство нас защищает и дает нам спокойно жить и работать, обеспечивает продуктами и медикаментами. Я позвонил всем друзьям, которые живут на подконтрольной боевикам территории, рассказал, что у нас здесь хорошо жить спокойно. Сюда приехали много наших, потому что здесь безопасно», - добавил он.

Здесь видны следы войны - в стенах и на крыше некоторых корпусов дыры после попадания снарядов.

«Обстреливали из минометов, пулеметов. Погибли три наших рабочих, четверо пострадали», - рассказал директор Абдулнасир эль-Машан. Сейчас, по его словам, на предприятии надеются на дальнейшую модернизацию.

Недавно здесь побывали представители российского бизнеса и обсудили с руководством завода инвестиции в переоборудование и налаживание производства новых видов продукции.

Восстанавливаются и другие предприятия провинции Хама. В частности, возобновили работу несколько хлебозаводов, открылся завод медицинского оборудования, запустились цеха по производству кирпичей и стройматериалов.

По информации российского Центра по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев, за последнее время на территории Сирии восстановлены более 950 образовательных и около 240 медицинских учреждений, а также отремонтированы шесть автомобильных мостов и более 1250 километров автомобильных дорог, проложены около 1150 километров линий электропередачи, введены в эксплуатацию 200 объектов водоснабжения, 315 хлебопекарен, 775 электроподстанций, около 14450 промышленных предприятий.

Помимо этого в 345 населенных пунктах ведутся работы по восстановлению и ремонту 2710 жилых домов, 224 школ, 176 дошкольных учреждений, 241 медицинского учреждения, 203 хлебопекарен, 204 электроподстанций, 280 водонасосных станций и 90 культовых сооружений.



*Запрещенная на территории России террористическая организация