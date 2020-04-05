По факту массового убийства под Рязанью возбуждено уголовное дело

В отношение мужчины, устроившего массовый расстрел в Рязанской области возбуждено уголовное дело. Об это сообщается на сайте следственного комитета по региону.

Подозреваемый в совершении убийства 32-летний мужчина был задержан сотрудниками правоохранительных органов в течение двух час. В его квартире было обнаружено предполагаемое орудие убийства.

Трагедия произошла 4 апреля в поселке Елатьма.

По предварительной информации, мужчина застрелил трех человек в подъезде, еще двух – в квартире жилого дома.

«Мужчина, находясь на балконе своей квартиры, расположенной в поселке Елатьме Касимовского района, сделал замечание компании молодых людей, которые громко разговаривали на улице под его окнами. В связи с этим между ними произошел словесный конфликт, в результате которого мужчина взял находившееся в его квартире зарегистрированное одноствольное гладкоствольное охотничье ружье», - отмечается в сообщении.

На месте происшествия сотрудники правоохранительных органов продолжают проверку.