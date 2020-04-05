Профессионально и быстро: новые кадры дезинфекции пансионатов Ломбардии

Вчера, 4 апреля, российские военные специалисты провели дезинфекцию в домах для престарелых в трех населенных пунктах Ломбардии - городах Казацца, Грумелло-де-Монте, Альбано.

Всего российскими военными врачами эпидемиологами и специалистами войск радиационной химической и биологической защиты Минобороны России совместно с итальянскими военными специалистами проведена полная дезинфекция пансионатов для пожилых людей в 27 населенных пунктах Ломбардии.

Обработано 32 здания и сооружения, а также более 160 тысяч квадратных метров внутренних помещений. Продезинфицировано более 14 тысяч квадратных метров дорог с твёрдым покрытием.

В противоэпидемических мероприятиях ежедневно задействованы расчеты мобильных комплексов аэрозольной дезинфекции и авторазливочных станций.