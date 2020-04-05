На Камчатке подтвердили первые два случая заражения коронавирусом

В Камчатском крае официально зарегистрированы два первых случая инфицирования COVID-19. Ранее регион был в числе тех немногих территорий России, которые оставались вне статистики подтвержденных заражений.

В пресс-службе края сообщили, что пациенты с коронавирусной инфекцией не выезжали за границы страны, но покидали регион. Оба гражданина, а также люди, находившиеся с ними в контакте, сейчас находятся в медицинских боксах.

Региональные власти напомнили всем прибывшим на Камчатку, что после возвращение в регион он должны на 14 дней перейти в самоизоляцию. Остальным жителям края также настоятельно рекомендуют максимально сократить передвижение и пребывание в общественных местах. При первых же симптомах болезни необходимо сразу же вызвать на дом врача.

Соблюдение гражданами предписаний карантинного режима отслеживается в том числе за счет наблюдения по геолокации. Игнорирование ограничительных мер может повлечь выплату штрафа от 15 тысяч до 40 тысяч рублей.