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Полным ходом: на строительстве двух медицинских центров завершаются кровельные работы

Анна Берестовая
05:00 05.04.2020
На ряде других строительных площадок уже подошли к концу бетонные работы и производится внешняя и внутренняя отделка будущих зданий.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ

На сегодняшний день на двух из 16 площадок строительства многофункциональных медицинских центров в Одинцово и Нижнем Новгороде возведены стены зданий и завершается устройство кровли. На местах уже уложено более 10 тысяч квадратных метров профнастила.

В настоящее время военные строители уже приступили к внешней и внутренней отделке будущих медцентров, прокладке инженерных сетей и благоустройству.

На других площадках завершены бетонные работы, возводятся стены, производится кладка кирпича и монтаж металлоконструкций. На стройплощадки поставлено более тысячи тонн металлоконструкций и более пяти тысяч квадратных метров сэндвич-панелей.

Работы проходят в пятнадцати регионах и ведутся круглосуточно в три смены. На объектах трудятся более 5,5 тысячи человек и используется более 800 единиц строительной и специальной техники.

Использование современных технологий при строительстве зданий позволяет сократить сроки работ, при этом не потеряв в качестве их исполнения и сохранив эксплуатационные характеристики.

Каждый центр будет укомплектован самым современным оборудованием, в том числе компьютерными томографами,  оборудованием анестезиологии, эндоскопии, экстракорпоральной мембранной оксигинации.

Возводящиеся комплексы позволят обеспечить специализированной медицинской помощью военнослужащих и, в случае необходимости, пациентов из числа гражданского населения.

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