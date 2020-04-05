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Врач объяснил, чем опасен карантин для пожилых людей

Анна Берестовая
04:42 05.04.2020
Очень важным в условия изоляции врач посчитал поддерживать физическую активность и не отказываться от социальных взаимодействий, при этом соблюдая меры предосторожности.
Врач объяснил, чем опасен карантин для пожилых людей
© Фото: pixabay.com

Пожилым людям, оказавшимся на карантине ввиду эпидемиологической ситуации, связанной с распространением коронавируса, может навредить подобный образ жизни. Из-за ежедневной малой подвижности они могут стать сидячими или лежачими больными, а большое количество переживаний и нездоровое питание могут стимулировать уже имеющиеся хронические заболевания. Такое мнение высказал израильский врач Леонид Эйдельман.

Также медик указал, что находящиеся в самоизоляции люди, которым необходимо лечение заболеваний не в тяжелых стадиях или не с острыми симптомами, будут избегать посещения медицинских учреждений.

Эйдельман рассказал РИА Новости, что уже известен ряд случаев, когда люди, которым необходима была госпитализация из-за проявлений симптомов сердечных болезней, не обращались вовремя в больницу, что имело для них тяжелые последствия.

Специалист также заявил, что людям нужно держаться друг от друга на безопасном расстоянии, но их нельзя ограничивать в социальных контактах, так как это пагубно воздействует на психологическое и физическое здоровье. Особенно это важно для пожилых людей.

«Изолировать от социального контакта пожилых людей - это верный путь к тому, чтобы их состояние резко ухудшилось», - объяснил он.

Врач посоветовал всем стараться двигаться, насколько это возможно в замкнутом пространстве. Кроме этого, он отметил, что успокоить нервы сможет хобби или какая-либо отвлекающая деятельность, а также осознание, что в большинстве случаев новое заболевание не приводит к летальным исходам и в имеет легкое течение.

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