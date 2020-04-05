МВД: найдено орудие убийства пятерых человек под Рязанью
По предварительным данным, мотивом убийства стал бытовой конфликт.
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Сотрудники правоохранительных органов обнаружили орудие убийства, из которого были застрелены пять человек в Рязанской области в квартире подозреваемого. Об этом заявили в ГУМВД по региону.
Незадолго до этого сообщалось, что 32 летний житель поселка Елатьма был задержан.
На данный момент сотрудники следственного комитета решают вопрос о возбуждении уголовного дела.
По предварительным данной, причиной трагедии мог стать давний конфликт мужчины с соседями.
Убийство пятерых человек произошло 4 апреля в жилом доме.