МВД: найдено орудие убийства пятерых человек под Рязанью

Сотрудники правоохранительных органов обнаружили орудие убийства, из которого были застрелены пять человек в Рязанской области в квартире подозреваемого. Об этом заявили в ГУМВД по региону.

Незадолго до этого сообщалось, что 32 летний житель поселка Елатьма был задержан.

На данный момент сотрудники следственного комитета решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

По предварительным данной, причиной трагедии мог стать давний конфликт мужчины с соседями.

Убийство пятерых человек произошло 4 апреля в жилом доме.