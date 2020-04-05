СМИ: внучку Роберта Кеннеди и ее сына признали погибшими

Поиски внучки политического деятеля и брата 35 президента Соединенных Штатов Джона Кеннеди Мейв Кеннеди и ее 8-летнего сына, которые пропали у берегов штата Мэриленд, остановлена.

По данным спасателей, операция была приостановлена в связи с наступлением темноты после того, как перевернутое каноэ, на котором пропавшие плавали в Чесапикском заливе, было обнаружено в пятницу вечером, 3 апреля, в нескольких километрах от последнего места их локации.

Руководитель поисково-спасательную операцию Мэттью Файн сообщил, что при осуществлении поисков были определенные сложности.

«Мы сделали все возможное для того, чтобы найти их. Мы оповещали семью о каждом предпринимаемом нами шаге в ходе поиска», - пишет ТАСС.

Однако супруг Кеннеди отметил, что поиски будут продолжены.