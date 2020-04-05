СМИ: внучку Роберта Кеннеди и ее сына признали погибшими
Поиски внучки политического деятеля и брата 35 президента Соединенных Штатов Джона Кеннеди Мейв Кеннеди и ее 8-летнего сына, которые пропали у берегов штата Мэриленд, остановлена.
По данным спасателей, операция была приостановлена в связи с наступлением темноты после того, как перевернутое каноэ, на котором пропавшие плавали в Чесапикском заливе, было обнаружено в пятницу вечером, 3 апреля, в нескольких километрах от последнего места их локации.
Руководитель поисково-спасательную операцию Мэттью Файн сообщил, что при осуществлении поисков были определенные сложности.
«Мы сделали все возможное для того, чтобы найти их. Мы оповещали семью о каждом предпринимаемом нами шаге в ходе поиска», - пишет ТАСС.
Однако супруг Кеннеди отметил, что поиски будут продолжены.
«Шансы, что они живы, невероятно малы. Очевидно, что Мейв и Гидео погибли. Поиски их тел будет продолжен, и я надеюсь, что он будет успешным», - написал он на своей странице Дэвид Маккин в Facebook.