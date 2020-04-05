Девять жизней: спасение кота из разрушенного дома в Орехово-Зуево попало на видео

Спасатели, работающие на месте взрыва бытового газа в подмосковном городе Орехово-Зуево, спасли из развалин кота. Испуганное животное обнаружили сидящим на груде обломков под накрененной каменной плитой и не двигающимся с места.

На кадрах видно, как сотрудники МЧС с фонарями подходят к нему, берут на руки и уносят из опасной зоны. Только после этого в области обрушения, откуда только что вытащили кота, возобновили работы и приступили к использованию крановой техники.

Ранее пресс-служба столичного МЧС сообщила, что на территории многоквартирного жилого здания, в котором произошел инцидент, были завершены. Все жители дома, которым не удалось выбраться самостоятельно, были эвакуированы. В результате аварии погибли три человека.