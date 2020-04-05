В МВД назвали вероятную причину массового убийства под Рязанью

Житель Рязанской области, расстрелявший пятерых человек был задержан, сообщили в министерстве внутренних дел по региону.

«Мужчина открыл огонь по соседям в трехэтажном доме, в результате чего пятеро из них погибли», - пишет РИА Новости.

Трагедия произошла в поселке Елатьма Касимовского района.

Уточняется, что жертвами 32-летнего мужчины стали четверо мужчин и одна женщина.

По предварительным данным, причиной инцидент мог стать бытовой конфликта между соседями.

На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

На месте произошедшего работают сотрудники следственного комитета и полиции.