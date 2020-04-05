СМИ: в Рязанской области произошло массовое убийство

В Рязанской области в подъезде жилого дома мужчина открыл стрельбу по соседям, в результате которой погибли пять человек.

Трагедия произошла в поселке Елатьма Касимовского района, пишет 112.

Отмечается, что мужчина 32 лет открыл стрельбу из охотничьего ружья.

По предварительным данным, мотивом преступления стал давний конфликт.

На данный момент сообщается, что мужчина задержан. Сотрудники правоохранительных органов начали проверку.