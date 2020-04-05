Главврач больницы в Коммунарке рассказал о возрасте пациентов

Главный врач московской больницы в Коммунарке Денис Проценко отметил, что его удивил возраст пациентов медучреждения, инфицированных коронавирусом.

О рассказал в интервью телеканалу RT, что при анализе поступивших больных он и его коллеги столкнулись с совершенно неожиданными результатами. Зараженные оказались намного моложе, чем врачи могли предполагать исходя из мировой статистики.

«У нас челюсть упала», - поделился Проценко.

В Министерстве здравоохранения страны ранее указывали, что люди более старшего возраста имеют большие риски перенесения COVID-19 в тяжелой форме. Среди всех инфицированных новым заболеванием в столице за последние сутки 210 человек оказались в возрастном диапазоне от 18 до 45 лет, 143 были возрастом от 46 до 65 и 67 пациентов уже перешли возрастную черту в 65 лет. Кроме этого, было заражено 14 детей.

Всего за последние сутки на территории страны было зафиксировано 582 новых случая болезни. Общее число заражений в России составило 4731, из них 43 человека скончались, а 333 выздоровели.