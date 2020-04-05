Первые три случая инфицирования коронавирусом выявлены в КЧР

В республике Карачаево-Черкесия выявлены первые три случая инфицирования коронавирусом. Об этом сообщил руководитель региона Рашид Темрезов.

По его словам, заболевание у всех троих протекает бессимптомно, их состояние медики оценивают как удовлетворительное.

Пациенты с COVID-19 находятся на домашней самоизоляции под наблюдением врачей. Всем им назначено лечение.

Кроме того, было проведено обследование круга лиц, с кем контактировали заболевшие. В настоящий момент все результаты отрицательны.