Российский телескоп зафиксировал пробуждение черной дыры

Российский телескоп ART-XC орбитальной обсерватории «Спектр-РГ» зафиксировал начало вспышки черной дыры 4U 1755-338. До этого она не проявляла активности более 20 лет.

Яркий рентгеновский источник в области центра Галактики телескоп зарегистрировал в ходе обзора неба 1 апреля. Им оказалась черная дыра, открытая рентгеновской обсерваторией Uhuru, которая «замолчала» в 1996 году.

«Астрофизики Института космических исследований предположили, что телескоп ART-XC наблюдает начало новой вспышки от этой черной дыры. Она связана с возобновлением аккреции на черную дыру вещества с обычной звезды, которые вместе образуют двойную систему», - пояснили в Роскосомосе.

В корпорации отметили, что сотрудники Института работают с данными обсерватории удаленно из-за введенного карантина. Зеркальные телескопы ART-XC (Россия) и eROSITA (Германия) к началу апреля завершили обзор половины небесной сферы и продолжают свою работу.