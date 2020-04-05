Суд арестовал подозреваемого в массовом убийстве под Рязанью

Суд в Рязанской области распорядился заключить под стражу мужчину, подозреваемого в убийстве нескольких человек в поселке в Рязанской области. Об этом сообщили в Следственном комитете России.

«В настоящее время по ходатайству следователя судом в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», - говорится в сообщении комитета.

Трагедия случилась в поселке Елатьма Касимовского района четвертого апреля. По версии правоохранителей, 32-летний мужчина, проживающий в многоквартирном доме, с балкона сделал выговор компании молодых людей, которые громко общались под его окнами. Это вылилось в словесную перепалку.

В какой-то момент конфликта мужчина взял из квартиры охотничье ружье и открыл огонь по компании молодых людей, где находились четыре молодых человек и девушка. Они погибли от полученных ранений. Стрелок задержан, возбуждено уголовное дело.