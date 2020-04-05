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«Мы помним, кому благодарны за свою жизнь»: как в Словакии отметили 75-летие освобождения Братиславы

никита корзун
Ирина Егорова
22:31 05.04.2020
Четвертого апреля 1945 года советские войска с ожесточенными боями освободили Братиславу – столицу Словакии.
© Видео: ТРК ВС РФ "ЗВЕЗДА" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

В Словакии чтут память о Великой Отечественной войне и подвиге Красной Армии. Красная Армия в последний месяц войны потеряла 200 тысяч человек. Солдаты погибли за освобождение Европы, той, которая сегодня сносит памятники советским воинам и хочет стереть память о подвиге Советского Союза в борьбе над фашизмом.

4 апреля - день освобождения Братиславы, столицы Словакии. В этот день у мемориального комплекса Славин собрались люди, чтобы почтить память освободителей.

«Я сюда хожу каждый год. Я привел детей, чтобы они помнили, что здесь произошло 75 лет назад», - сказал председатель парламента республики Словакия Борис Коллар.

Венками украшен и монумент морякам советской Дунайской флотилии, поддержавшей штурм города.  

Отбить Братиславу - означало открыть дорогу к Вене, промышленному и идеологическому форпосту. А также лишить фашистов мощного пункта обороны на Дунае с его широкими возможностями транспортного сообщения и необходимого для боевых действий производства.

«Здесь был завод, производивший топливо для немецкой армии, которое использовалось для тяжелой техники. А еще здесь производилось оптическое оборудование, которое использовалось в оружейной промышленности», - объяснил историк Славомир Фиалка.

Освобождение столицы Словакии началось буквально с шифротелеграммы, в которой Сталину докладывалось, что две словацкие дивизии готовы выступить на встречу немцам, чтобы соединиться с войсками Красной Армии. Это стало возможным после того, как в августе 1944 года в Братиславе вспыхнуло всенародное восстание. Легендарный маршал Конев представил план операции выхода на словацкую границу и соединения со словацкими частями и партизанами. Второму украинскому фронту была поставлена задача: овладеть Братиславой не позднее 5-6 апреля. Наши подразделения устремились к центральным площадям словацкой столицы уже к полудню четвертого. Против 350 тысяч советских войск оборонялись 200 тысяч восьмой армии группы Юг. У нас было более шести тысяч орудий и миноментов, 250 танков, более 600 самолетов. У противника - две тысячи единиц вооружения, 120 танков, 150 самолетов. Немцы превратили Братиславу в мощно укрепленный узел сопротивления. С множеством железобетонных огневых точек, противотанковыми рвами и минными полями. 

Чтобы покончить с противником, командующий седьмой гвардейской армией генерал-полковник Шумилов взял город с юго-востока и северо-востока в клещи и нанес сокрушительные одновременные удары. Передовые части вошли в Братиславу второго апреля, буквально смяв оборону немцев.

«Как раз принимал участие в освобождении Братиславы. Был командиром. Представлен к награждению за проявленные героизм и мужество в освобождении Братиславы», - рассказала внучка освободителя Братиславы Тимофея Кирикова Ольга Алекина.

Такие воспоминания особенно ценны сегодня, когда в Европе пересматриваются причины и итоги Великой Отечественной Войны. Когда в Европарламенте принимают резолюцию, уравнивающую нацистский режим с коммунистическим. В Праге сносят памятник маршалу Коневу, а по Риге бывшие члены СС устраивают торжественные марши, а день победы праздновать запрещено. 

«У нас люди любят Красную Армию, мы помним, кто освобождал нас, и кому мы благодарны за свою жизнь», - отмечает заместитель руководителя военно-исторического клуба «Нитра» Ян Леницкий.

Власти Словакии выделяют значительные средства на ремонт и поддержание военных мемориалов. Но и частные лица не скупятся на установку памятников освободителям. Любомир Баник по собственной инициативе установил стелу со словами благодарности солдатам Красной Армии и намерен реконструировать существующие мемориалы.

«Мы с супругой основали общественную организацию, целью которого является поиск захоронений неизвестных солдат, памятников и их реконструкция. В этом году мы проведем реконструкцию памятника в селе Ченковце», - сказал руководитель общественного объединения «Клуб истории Великой Отечественной войны» Любомир Баник.

В Москве в день освобождения Братиславы небо над Поклонной горой раскрасили залпы салюта. В канун 75-летия Великой Победы в Москве приняли решение отмечать праздничными салютами дни, когда Советская армия освобождала от фашистов советские и европейские города. Также салюты запускают в честь освобождения Будапешта, Братиславы, Вены, Праги, а также в честь 75-летия взятия Берлина.

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