СМИ рассказали о стоимости лечения от COVID-19 в США
Сумма за период госпитализации зависит от наличия страховки граждан, а также включенных в ее перечень услуг.
© Фото: Ken Steinhardt ZUMAPRESS.com Globallookpress
В Соединенных Штатах для лечения коронавируса гражданам могут потребоваться несколько десятков тысяч долларов в случае отсутствия медицинской страховки.
Также, оплатить придется, если страховая компания не включит в перечень услуг оказание помощи при данном заболевании.
Предположительно за лечение в больнице людям придется заплатить от 42 486 долларов до 74 310 долларов.
В частности, за шесть дней госпитализации незастрахованным пациентам необходимо внести около 73 300 долларов, застрахованным - часть от общего счета - 38 220 долларов, пишет РИА Новости.
По последним данным, в США заражены коронавирусом 300 тысяч человек, в мире - свыше 50 тысяч.
Согласно статистике, в России COVID-19 диагностирован у 4731 граждан.