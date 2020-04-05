СМИ рассказали о стоимости лечения от COVID-19 в США

В Соединенных Штатах для лечения коронавируса гражданам могут потребоваться несколько десятков тысяч долларов в случае отсутствия медицинской страховки.

Также, оплатить придется, если страховая компания не включит в перечень услуг оказание помощи при данном заболевании.

Предположительно за лечение в больнице людям придется заплатить от 42 486 долларов до 74 310 долларов.

В частности, за шесть дней госпитализации незастрахованным пациентам необходимо внести около 73 300 долларов, застрахованным - часть от общего счета - 38 220 долларов, пишет РИА Новости.

По последним данным, в США заражены коронавирусом 300 тысяч человек, в мире - свыше 50 тысяч.

Согласно статистике, в России COVID-19 диагностирован у 4731 граждан.