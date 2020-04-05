Два пациента с COVID-19 скончались в Нижегородской области

Две женщины с подтвержденным коронавирусом скончались в Нижегородской области. Каждой было больше 80 лет. Сообщается, что у них обострились хронические заболевания.

В области также действует режим самоизоляции, только перед выходом из дома необходимо отправить специальную заявку, где необходимо обозначить цель похода на улицу и его продолжительность.

В области зарегистрировано 47 случаев заболевания, один человек был выписан по выздоровлению. Всего коронавирусная инфекция распространилась в 79 регионах страны. Наибольшее количество заболевших находится в Москве - 3893. В России насчитывается 5389 человек с COVID-19.