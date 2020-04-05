В Крыму продлили режим самоизоляции

Режим всеобщей самоизоляции населения в целях нераспространения коронавирусной инфекции продлен в Крыму до 30 апреля, как и в Москве.

«С 3 апреля по 30 апреля обязать граждан не покидать места проживания (пребывания)», - говорится в указе главы республики, опубликованном на сайте правительства.

Режим самоизоляции продлен по 12 апреля в Севастополе.

В качестве мер, направленных на недопущение распространения инфекции, проводится обработка транспорта, общественных мест и улиц.

Со второго апреля на Крымском мосту работает блокпост. Каждый автомобиль проходит полный досмотр - салон, багажник, бардачок, а также проверяют самочувствие водителя и всех пассажиров. Помимо этого каждому необходимо предоставить личные данные для анкеты.

На Крымском полуострове с 17 марта действует режим повышенной готовности на фоне ситуации с коронавирусом, а карантин начался со 2 апреля.

По последним данным, в Крыму выявлено 20 случаев заражения коронавирусом, в городе федерального значения Севастополе – пять. Режим самоизоляции населения распространяется на граждан всех возрастов Покидать дома можно только в некоторых случаях: поход в магазин, выгул домашнего питомца, следование к месту работы, если она не переведена на удаленный режим. В случае появления в общественном месте необходимо соблюдать дистанцию в полтора метра.

Всего в мире числится более миллиона зараженных коронавирусом, почти 57 тысяч человек скончались. В России выявлено 5389 человек с COVID-19. Из них 658 пациентов заболели за последние сутки, 355 человек выздоровели, 45 умерли. Москва остается лидером по количеству больных, которые заразились инфекцией COVID-19 в Российской Федерации - 3893 случая заболевания коронавирусом.