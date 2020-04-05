ВОЗ: число зараженных COVID-19 в мире за сутки возросло на 82 тысячи

Число зараженных новой коронавирусной инфекцией в мире за последние сутки возросло на 82 тысячи человек, погибших - на 5 700 пациентов, сообщили в ВОЗ.

Италия является лидером среди европейских стран по числу смертей от коронавируса и идет наравне с Испанией по числу заболевших.

Всего в мире числится более миллиона зараженных коронавирусом, почти 57 тысяч человек скончались. Больше всего зараженных насчитывается в США - 312 тысяч человек, а также в Германии и Франции. В России выявлено 5389 человек с COVID-19. Из них 658 пациентов заболели за последние сутки, 355 человек выздоровели, 45 умерли. Москва остается лидером по количеству больных, которые заразились инфекцией COVID-19 в Российской Федерации - 3893 случая заболевания коронавирусом.

Ранее в ВОЗ назвали основным симптомом заражения COVID-19 - повышенную температуру, сопровождаемую лихорадкой. Также нередко пациенты, зараженные коронавирусом, пробуждаются ото сна посреди ночи.