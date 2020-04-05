Показать истинное лицо: как ситуация в Италии может расколоть Евросоюз

Коронавирус стал для мира не только проблемой медицинской, а чем-то большим, политической и даже морально-нравственной. Примером тому может служить то, как от Италии отвернулась и Европа и США. Как говорил Мартин Лютер Кинг: «Когда все закончится, мы будем помнить не то, как нас обижали наши враги, а то, как молчали наши друзья» - актуальная фраза для Италии. По всей стране флаг Евросоюза меняют на итальянский триколор. Причиной тому стал отказ в помощи Италии в борьбе с коронавирусом, от европейской солидарности не осталось и следа.

Сначала Брюссель отказал Риму в поставках медицинского оборудования, масок, перчаток и пластиковых очков, которые могли хоть как-то замедлить распространение вируса. Затем, намекнули, что и с экономическими последствиями итальянцам также придется справляться самим. Германия, например, заставляет платить проценты по кредитам.

В эти моменты итальянские политики забывают о европейской толерантности и не выбирают выражений.

«Это вовсе не "союз", это гнездо змей и шакалов. Сначала мы победим вирус, а потом подумаем о Европе. И, если нужно, попрощаемся, даже не поблагодарив», - сказал лидер партии «Лига» Маттео Сальвини.

Итальянский журналист Лино Полимени на своей странице в Сети напрямую обращается к мировым лидерам Макрону, Меркель и Трампу. И обвиняет их в том, что бросили Италию момент, когда им так нужна была помощь.

Не бросило в беде Минобороны РФ, которое по договоренности глав двух государств, отправило в Италию 15 военно-транспортных самолетов, груженых медицинским оборудованием и специалистов - вирусологов, эпидемиологов, врачебно-сестринские бригады.

Бескорыстную помощь с мировой проблемой уже попытались втоптать в грязь - итальянская газета «La Stampa» написала, что поставки абсолютно бесполезны, а помощь Италии не что иное, как пиар ход российского президента.

«Итальянская газета уже отличилась рядом статей с прямой клеветой относительно оказания Россией гуманитарной помощи Италии. На днях в ней была опубликована очередная фальшивка Сославшись на сомнительные источники, издание всенародно объявило о якобы секвестрированном Россией грузе и предоставило полностью неверную информацию», - заявила официальный представить МИД РФ Мария Захарова.

Впрочем, на газетную статью ответил сам президент Ломбардии.

«Это политический вопрос, я отвечу словами поэта Данте: "Они не стоят слов: взгляни - и мимо". Я говорю спасибо россиянам, которые направили нам медиков и других людей, которые могут участвовать в дезинфекции», - заявил президент Ломбардии Аттилио.

Помочь Испании в борьбе с вирусом пыталась и Куба, но премьер-министр страны от предложения отказался, объяснив это боязнью, что его обвинят в симпатии к коммунистам. А это, для испанского премьера, похоже, страшнее любой эпидемии.

«Есть печальное ощущение того, что, как ни странно, очень развитый, очень могучий и благополучный мир оказался настолько подвержен внутренним слабостям, и внутренним политическим и социально-психологическим болезням, что удержаться в устойчивом состоянии он не мог», - отметил председатель совета Фонда международного дискуссионного клуба «Валдай» Андрей Быстрицкий.

Другие специалисты также отмечают, что кризис будет только разрастаться, разрушая самосознание западного сообщества как единого целого. Этим воспользуются и ряд стран Европейского союза, которые будут выговаривать более интересные условия своего присутствия в Европейском союзе.

В борьбе с коронавирусом тест на солидарность Евросоюз уже провалил, но пока неизвестно дойдет ли дело до раскола самой Европы.