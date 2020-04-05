Вакцина от коронавируса успешно испытана в Турции на животных

В Турции вакцина от коронавируса прошла успешные испытания на животных и показала положительные результат - началась выработка антител.

«Вакцина от коронавируса, введенная животным с помощью микроигл на лейкопластыре, дала иммунный ответ в виде выработки антител. Сейчас пришло время проверить, может ли она защитить людей», - написал профессор медицинского факультета университета Хаджеттепе Атеш Кара в Twitter.

В России над созданием «противоядия от коронавируса» работают ученые Санкт-Петербургского научно-исследовательского института вакцин и сывороток. Разработка лекарства ведется также в США и Китае. Также начата разработка потенциальных вакцин от нового типа вируса в центре «Вектор» в Новосибирской области, в Институте биоорганической химии имени Шемякина и Овчинникова, где идет поиск рабочей формулы и технологии воспроизводства вакцины от COVID-19 с использованием самого белка вируса. И в Институте общей генетики имени Вавилова. Вакцина, которую пытаются добыть там, также потенциально может помочь от нескольких штаммов вируса, так как несет на себе три белка коронавируса.

Российские специалисты считают, что препарат удастся разработать в течение 18 месяцев, а его применение начать с середины следующего года. Они подчеркнули, что речь идет о лекарственном препарате, у которого есть регистрационное удостоверение. Ускорить появление вакцины поможет и новые результаты по расшифровке полного генома коронавируса.

Исследования на животных планируется завершить до конца апреля, а затем начнется стадия доклинических заболеваний.

По последним данным, число заболевших коронавирусной инфекцией в мире превысило миллион человек, почти 57 тысяч человек скончались. В России выявлено 5389 человек с COVID-19. Из них 658 пациентов заболели за последние сутки, 355 человек выздоровели, 45 умерли. Москва остается лидером по количеству больных, которые заразились инфекцией COVID-19 в Российской Федерации - 3893 случая заболевания коронавирусом.