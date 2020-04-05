Впервые за две недели: в Италии зафиксировали рекордно низкое число жертв COVID-19 за сутки

Впервые с начала эпидемии число госпитализированных с коронавирусом в Италии снизилось. Число жертв за сутки составило 525 человека и достигло 15887. Такого показателя удалось добиться впервые за две недели. Меньше 600 жертв было зарегистрировано в Италии 19 марта, следует из заявления главы службы гражданской обороны страны Анджело Боррелли.

«Сегодня два положительных показателя: снижаются госпитализированные в обычных отделениях и в палатах интенсивной терапии. На прошлой неделе рост новых случаев не опускался ниже 3,5 тысяч за сутки», - сказал Боррелли.

Увеличивается число выздоровевших пациентов, тех, кого переводят из реанимации, снижается общее количество госпитализированных, передает министерство здравоохранения Италии.

Италия является лидером среди европейских стран по числу смертей от коронавируса, и идет наравне с Испанией по

По последним данным, число заболевших коронавирусной инфекцией в мире превысило миллион человек, почти 57 тысяч человек скончались. В России выявлено 5389 человек с COVID-19. Из них 658 пациентов заболели за последние сутки, 355 человек выздоровели, 45 умерли. Москва остается лидером по количеству больных, которые заразились инфекцией COVID-19 в Российской Федерации - 3893 случая заболевания коронавирусом.