Роспотребнадзор установит число россиян с иммунитетом к коронавирусу

Роспотребнадзор проведет популяционное исследование на число уже получивших иммунитет к коронавирусу россиян. Тест-систему разработал «Вектор».

«На следующей неделе регистрируем тест-систему, она определяет антитела», - цитирует Попову «Интерфакс».

Результаты по иммунитету россиян, по словам главы ведомства, примерно через десять суток будет возможно анализировать.

«Каждый заболевший заражает еще трех человек, а они, в свою очередь, заражают дальше. И эта веерная цепочка должна быть остановлена. Как это сделать? Никак иначе, как разобщить людей - это тоже эпидемиологический термин», - отметила Попова.

Это же мнение высказывал ранее и микробиолог Сергей Нетесов. Он заявлял, что наибольшую опасность для распространения коронавируса представляют люди, которые переносят COVID-19 без каких-либо клинических проявлений, так называемые «бессимптомники». Об этом свидетельствуют данные по анализу присутствия антител у той части населения, которая не болела. Поэтому к общему числу зараженных можно прбавлять еще 50% от имеющихся сейчас данных.

К настоящему времени в РФ проведено почти 700 тысяч тестов на COVID-19. По последним данным, число заболевших коронавирусной инфекцией в мире превысило миллион человек, в России - 5389 человек. Из них 658 пациентов заболели за последние сутки, 355 человек выздоровели, 45 умерли. Москва остается лидером по количеству больных, которые заразились инфекцией COVID-19 в Российской Федерации - 3893 случая заболевания коронавирусом.