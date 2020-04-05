«Работал психологом»: житель поселка рассказал об убийце из Рязанской области

Житель Рязанской области Василий Щеголев отзывается негативно о 32-летнем убийце, который накануне застрелил пятерых человек. По его словам, они вместе работали в психоневрологического интернате.

«У нас работал психологом в интернате. Предлагал раздать электрошокеры и "лечить" больных», - рассказал Щеголев.

Коллега вспоминает о нем, как о злом и негативном человеке, который лишил жизни молодых людей, у которых еще все было впереди.

«Людей не вернешь. Девчонку за что? Пацаны пожили - им по 23. Я не могу описать его действия...», - добавил житель.

Напомним, трагедия произошла 4 апреля. Пятеро знакомых были застрелены мужчиной 1988 года после того, как они громко разговаривали под окнами его дома. Местный житель с балкона своей квартиры сделал им замечание, после чего компания вступила с ним в словесный конфликт.

Тогда мужчина взял находящееся у него дома зарегистрированное ружье, спустился в подъезд и произвел по разговаривавшим несколько выстрелов. От полученных ранений четверо молодых людей и женщина скончались на месте. Убийца был задержан. По факту массового расстрела возбуждено уголовное дело.