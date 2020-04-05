В Таиланде от COVID-19 умер россиянин

В Паттайе умер россиянин с подтвержденным диагнозом COVID-19. Об этом сообщили в посольстве РФ. Уточняется, что гражданин РФ проходил лечение в одном из госпиталей. Мужчине было 48 лет. С признаками ОРВИ он поступил в больницу в конце марта.

«В лечебном учреждении у россиянина подтвердили коронавирус. Несколько дней он находился в отделении интенсивной терапии, где был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. 5 апреля врачи констатировали его смерть», - рассказал заведующий консульским отделом посольства России в Таиланде Владимир Пронин, передает ТАСС.

В Таиланде с начала эпидемии коронавирусной инфекцией заболели 2169 человек. По данным на утро воскресенья 5 апреля, количество умерших составляло 23 человека.

По информации российского посольства, в настоящее время в больницах Паттайи находятся 7 россиян с подтвержденным заражением COVID-19.

По последним данным, число заболевших коронавирусной инфекцией в мире превысило миллион человек, в России - 5389 человек. Из них 658 пациентов заболели за последние сутки, 355 человек выздоровели, 45 умерли. Москва остается лидером по количеству больных, которые заразились инфекцией COVID-19 в Российской Федерации. Столица занимает печальное первое место с 3893 случаями заболевания коронавирусом.