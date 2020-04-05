Победить врага: медики по всей России выступают единым фронтом в борьбе с коронавирусом

Единым фронтом выступили работники промышленных предприятий и медицинских учреждений, чтобы дать отпор заморскому коронавирусу. Пока некоторые россияне проводят время в самоизоляции, спасая мир на диване, другие круглосуточно рискуют жизнью.

По всей стране развернулось настоящее социалистическое соревнование. Швейные цеха перестраиваются на производство масок, парфюмерные и косметические фабрики - на антисептики, а в Нижнем Новгороде разработали жидкие перчатки для защиты рук от вирусов.

Еще не зная все повадки врага, работники медицины в белых халатах наносят COVID-19 удар за ударом. Не зря свое обращение к нации президент РФ Владимир Путин начал со слов благодарности врачам.

«В напряженном режиме продолжают трудиться врачи, медсестры, весь персонал медицинских учреждений. Им сейчас очень непросто. И именно они в больницах, на своих участках держат оборону от наступающей эпидемии. Лечат, спасают людей. Уверен, что все граждане страны присоединятся к словам сердечной благодарности нашим медицинским работникам», - отметил глава государства.

Одна из главных новостей недели - коронавирус у главврача Коммунарки Дениса Проценко. Как только он почувствовал недомогание, сразу самоизолировался в больнице в своем кабинете. Чувствует себя хорошо. И, как положено, он-лайн консультирует врачей, проводит конференции, а в перерывах выкладывает в сеть милые видео - то пациент поправился, то в родильном отделении пополнение.

«Около двух часов назад разговаривали с Денисом Проценко. Он сказал, что нормально себя чувствует. Рвется на работу. Это был мой отдельный вопрос. Мы все ему желаем выздоровления», - рассказал генеральный директор НМХЦ имени Николая Пирогова, заслуженный врач РФ Олег Карпов.

Врачи и строители не теряют ни минуты. В Новой Москве возводят госпиталь на 500 мест. От Калининграда до Владивостока открывают новые медицинские центры. Закупают аппараты ИВЛ. В стране переоборудуют сотни госпиталей. В Москве круглые сутки идет ремонт в больнице имени Спасокукоцкого. Корпус с палатами для больных коронавирусом откроют уже 13 апреля. В Центре имени Пирогова уже готов стационар и отделение реанимации. В клинике есть все, необходимое для лечения.

Не теряют времени и ученые, продолжая работать над вакцинами от коронавируса. Первое средство было запатентовано на прошлой неделе, второе - на этой. Впереди - клинические испытания. Однако сдать тест может уже может каждый желающий.

«Наша система обладает более высокой чувствительностью. У пациента можно определять от пяти до десяти вирусных копий. Это позволяет выявлять коронавирусную инфекцию не только у больных, но и у тех, кто переносит латентную форму инфекции или находится в конце инкубационного периода», - сообщил заместитель директора по научной работе ФБУН «Центральный научно-исследовательский институт эпидемиологии».

Кривая заболевших ползет вверх. За сутки выявлено почти 600 тысяч новых выявленных случаев заражения. Но связано это в первую очередь с тем, что тестов все больше и тестируют людей все чаще. Тесты, вакцины и новые системы защиты разрабатывают в лабораториях по все стране. Ученые из Нижнего Новгорода, к примеру, изобрели мощный антисептик - «жидкие перчатки», которые могут на восемь часов укрыть руки от любой инфекции. Так называется раствор, на основе природного полимера, в который добавлены особые частицы серебра, защищающие руки от бактерий и вирусов. Достаточно капнуть его небольшое количество на ладони, растереть, и подождать 20-30 секунд, пока высохнет.

На бой с коронавирусом встает вся страна. В больнице в Коммунарке уже не хватает рабочих рук. Признав это официально, только за сутки туда поступило больше тысячи заявок от студентов медицинских вузов, готовых бороться за жизни больных коронавирусом в качестве волонтеров.

Каждый хочет внести свой вклад в победу над эпидемией. Акция #МыВместе уже объединила четыре тысячи компаний и 50 тысяч волонтеров со всей страны. Добровольцы покупают пожилым людям продукты, чтобы те не подвергали свои жизни риску и сидели дома. Бизнесмены обеспечивают госпитали медицинским оборудованием.

Согласно новым данным Минздрава, в 96% случаев коронавирус передается капельным путем и только в четырех - по воздуху. Однако при этом он очень живуч и остается на поверхности до 72 часов. Поэтому режим самоизоляции важно соблюдать. Как заявил директор НИИ скорой помощи имени Николая Склифосовского, если люди готовы столкнуться со смертью - они могут прямо сейчас собираться и жарить шашлыки.

По словам министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко, первая неделя самоизоляция уже дает свои результаты. Введенные в стране меры реально повлияли на поступление больных и на тяжесть их состояния. Поэтому есть надежда, что кривая заболеваемости сегодня идет по достаточно благоприятному сценарию.

Дни, проведенные дома, россиянам явно идут на пользу. Жители страны снова вспомнили, насколько они являются одаренными и творческими личностями. Потому что главное слово месяца - самоизоляция - вдохновляет многих. И не только на уборку.