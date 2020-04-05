Врач спрогнозировал, как приход тепла повлияет на COVID-19
Коронавирус некоторое время способен жить в окружающей среде, однако не долго, убежден эксперт.
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Приход лета может ознаменовать снижение темпов распространения коронавируса. С таким сообщением выступил замдиректора НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Александр Семенов.
Он подчеркнул, что коронавирус некоторое время способен жить в окружающей среде, однако не долго.
«Оптимальная температура для распространения вируса – примерно от +5 до +12 градусов», - сказал Семенов в эфире телеканала «Россия 1».
Жара не способствует распространению коронавируса, добавил врач. Однако к настоящему времени пока недостаточно данных для того, чтобы наверняка проверить это предположение.