Жизнь на дистанции: как Россия пережила первую неделю самоизоляции

Обращение президента РФ Владимира Путина к нации стало вторым в связи с ситуацией с коронавирусом. Второго апреля российский лидер объявил выходной период до мая, но добавил, что он может быть сокращен в случае улучшения эпидемиологической обстановки. Таким образом, позади первая неделя официального карантина, которая показала хороши результаты - большинство остались дома. Решение о продлении режима самоизоляции до 30 апреля включительно было принято из-за того, что пик эпидемии еще сохраняется, а значит угроза также.

Обращаясь к россиянам Владимир Путин подчеркнул, что за неделю самоизоляции удалось сделать главное - выиграть время. Коронавирус можно и нужно победить без потерь и важен вклад каждого человека.

«Даже короткое время этой недели показало, что, когда мы понимаем сложность ситуации, нам удается снизить риски. Уверен, мы и впредь будем действовать так же согласованно и надежно. И самое главное – на опережение», - отметил глава РФ.

При этом губернаторам и местным властям дано право, в зависимости от ситуации либо ужесточать, либо наоборот, ослаблять режим изоляции.

«Регионы сами, в значительной степени исходя из объективной ситуации будут принимать решения о том, какой режим в субъекте Федерации или в его отдельных муниципалитетах вводится в соответствии с Указом Президента России, какие учреждения и организации должны приостановить свою деятельность, а какие могут ее продолжить при строгом обеспечении безопасности граждан», - подчеркнул Путин.

На данный момент видно, что режим самоизоляции в каждом регионе свой. Во Владикавказе, например, полностью остановлено движение общественного транспорта. Тем, кому нужно на работу добираются на специальных автобусах. В Нижнем Новгороде, например, из дома нельзя выйти, не указав на специальном сайте цель выхода на улицу и время. В Новосибирске сократили режим работы метрополитена, а предприятия переходят на дистанционный режим.

В Краснодаре и Саратовской области был введен пропускной режим.

«Сегодня на улицах города уже очень мало людей и я очень благодарен всем жителям за самоизоляцию. Это нам помогает в борьбе с распространением коронавирусной инфекции», - заявил мэр Краснодара Евгений Первышов.

Самая сложная ситуация - в Москве. В столице закрыты торговые центры, парки. В столице сейчас больше всего заболевших, плотность населения высокая, - поэтому и вероятность заразиться – самая большая. Спортивные и детские площадки в городе ограждены специальными лентами. Также улицы города обходят сотрудники полиции, Росгвардии, дружинники. Нарушителей режима и карантина будут штрафовать до 5 000 рублей. Для должностных лиц и организаций штрафы еще больше. Контролировать нарушителей будут и с помощью современных технологий - отслеживать геолокацию и проверять по камерам.

Пациенты с легкой формой заболевания проходят лечение на дому. И это налагает на них особую ответственность – не стать источником распространения инфекции для своих родственников и соседей.

Также на этой неделе глава РПЦ патриарх Кирилл совершил своебразный крестный ход вокруг Москвы по МКАДу, молясь об избавлении от коронавируса. Уточняется, что в автомобиле, в котором ехал патриарх, находилась икона Богоматери «Умиление», которую верующие считают чудотворной.

Даже совещание президента с правительством России впервые прошло в дистанционном формате. Однако, по словам главы РФ, это не сказалось на качестве работы кабмина. В качестве мер по борьбе с коронавирусом было решено поддержать малый и средний бизнес. Был введен мораторий на возбуждение дел о банкротстве. Также на 6 месяцев остановят исполнительное производство, начисление штрафов и пеней, прекратят взимать налоги кроме НДС. Страховые взносы для малого и среднего бизнеса сократят вдвое – с 30 до 15%. На проценты по кредитам – дадут отсрочку.

«Вводится мораторий на оплату штрафов. На год предлагается продлить действующие лицензии. Это касается очень многих видов бизнеса. Должно быть сделано все, чтобы предприниматели в ближайшее время тратили свои усилия исключительно на бизнес, на ведение Благодаря этим мерам бизнесу будет проще восстановиться после периода самоизоляции, но это потом, сейчас главное сохранить жизни людей», - сказал министр экономического развития РФ Максим Решетников.

Также поддержат тех, у кого из-за режима самоизоляции сократились. Автоматически продлеваются ежемесячные выплаты в связи с рождением или усыновлением ребенка, Больничные будут оплачиваться по новому исходя из суммы не менее одного МРОТ.

«Сегодня Россия оказалась перед выбором, что является высшим приоритетом государства. Экономика, которая выстраивалась очень сложно или человек», - считает член Совета Федерации РФ Игорь Морозов.

Также Минтруд дал соответствующее поручение регионам о продлении региональных социальных выплат. Уже готовы ускоренные единовременные выплаты ветеранам и труженикам тыла к 75‑летию Великой Победы. Они должны быть осуществлены до конца апреля. Также поручено ускорить выплаты на детей в возрасте от трех до семи лет включительно – не с июля, а с июня.

А для тех россиян кто застрял за рубежом и пока не может вернуться на родину, государство выделит полмиллиарда рублей.

В целом, объем средств на борьбу с коронавирусом беспрецедентный почти полтора триллиона рублей. Но государство делает все, чтобы эпидемия прошла быстрее.