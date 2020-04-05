В Петербурге экс-главу «Метростроя» арестовали по новому делу о растрате

В Санкт-Петербурге бывший руководитель ОАО «Метрострой» Николай Александров был заключен под стражу в рамках расследования нового уголовного дела о растрате средств организации

Согласно постановлению Фрунзенского районного суда, мера пресечения избрана по 9 мая 2020 года.

Согласно версии следствия, Александров организовал подписание договоров цессии с ООО «Циклон КЗС» от лица организации на заведомо невыгодных условиях с целью причинения вреда организации, пишет Интерфакс.

По делу о присвоении и растрате при строительстве продолжения пятой линии метро Санкт-Петербурга гендиректор «Метростроя» был заключен под стражу в декабре 2019 года.

По решению суда, в январе 2020 года мера пресечения была изменена на домашний арест.