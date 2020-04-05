В ВОЗ назвали самый явный симптом COVID-19

Основным симптомом заражения COVID-19 является повышенная температура, сопровождаемая лихорадкой, считает представитель Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис.

Она подчеркнула, что также нередко пациенты, зараженные коронавирусом, пробуждаются ото сна посреди ночи.

«Люди рассказывают, что просыпаются посреди ночи в помутнении, они чувствуют себя ужасно, не понимают, что происходит», - отметила Харрис в эфире телеканала «Россия 1».

По ее словам, люди после этого также могут чувствовать озноб. Что же касается повышенной температуры, о которой сообщалось выше, то этот симптом наблюдался более чем у 90% пациентов.

В настоящее время в мире зафиксировано более миллиона больных COVID-19. В России этот показатель находится на отметке в 5389 заболевших.