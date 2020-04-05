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В ВОЗ назвали самый явный симптом COVID-19

Наталия Майорова
18:03 05.04.2020
Этот симптом наблюдался более чем у 90% пациентов.
В ВОЗ назвали самый явный симптом COVID-19
© Фото: Pavlo Gonchar, Keystone Press Agency, Globallookpress

Основным симптомом заражения COVID-19 является повышенная температура, сопровождаемая лихорадкой, считает представитель Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис.

Она подчеркнула, что также нередко пациенты, зараженные коронавирусом, пробуждаются ото сна посреди ночи.

«Люди рассказывают, что просыпаются посреди ночи в помутнении, они чувствуют себя ужасно, не понимают, что происходит», - отметила Харрис в эфире телеканала «Россия 1».

По ее словам, люди после этого также могут чувствовать озноб. Что же касается повышенной температуры, о которой сообщалось выше, то этот симптом наблюдался более чем у 90% пациентов.

В настоящее время в мире зафиксировано более миллиона больных COVID-19. В России этот показатель находится на отметке в 5389 заболевших.

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