Раздача еды и тестирование на COVID-19: власти Москвы усилили помощь бездомным

Дополнительно раздавать еду бездомным во время эпидемии коронавируса приняли решение московские власти. Как сообщается на сайте мэра Москвы, выдача продуктов для лиц без определенного места жительства производится в пункте срочной социальной помощи Центра социальной адаптации имени Елизаветы Глинки.

Для этого столичный департамент выделил дополнительные средства на закупку и организацию раздачи еды.

«У обратившихся за помощью измеряют температуру. Соблюдаются также другие меры предосторожности и профилактики, рекомендованные Роспотребнадзором», - поясняется в сообщении.

Помимо обеспечения бездомных продуктами питания, Центр социальной адаптации продолжает также принимать их на социальную адаптацию. Для этого в самом учреждении и его филиалах открыто 1084 места. Проживающим в полустационарных отделениях предложили оставаться на их территории до снятия ограничительных мер.

По данным на 5 апреля на территории Российской Федерации насчитывается 5389 заболевших COVID-19. Из них 658 пациентов заболели за последние сутки, 355 человек выздоровели, 45 умерли.