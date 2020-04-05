РЖД отменили последний международный прямой пассажирский поезд

Из-за ситуации с коронавирусом РЖД отменили свой последний оставшийся из прямых международных рейсов поезд в сообщении с Белоруссией, сообщается на официальном сайте компании.



Прямые пассажирские поезда формирования холдинга РЖД и других железнодорожных администраций ходили между Россией и рядом зарубежных стран. Из-за COVID-19 почти все они были отменены. Оставались несколько прямых поездов между Россией и Белоруссией.

Таким образом, прямой пассажирский поезд №7/8 сообщением Москва – Брест, который должен был курсировать лишь в некоторые даты в апреле и мае был отменен.

Ранее из-за ситуации с коронавирусом было прервано ж/д сообщение с Китаем, КНДР, Италией, Латвией, Монголией, Чехией, Польшей, Францией, Германией. Неиспользованные билеты на отмененные поезда можно будет вернуть без дополнительных плат и сборов. Для этого достаточно обратиться в любую железнодорожную кассу, в случае, если билет электронный, то его можно сдать через интернет. Временное ограничение будет действовать до особых указаний.

По последним данным, число заболевших коронавирусной инфекцией в мире превысило миллион человек, в России - 5389 человек. Из них 658 пациентов заболели за последние сутки, 355 человек выздоровели, 45 умерли. Москва остается лидером по количеству больных, которые заразились инфекцией COVID-19 в Российской Федерации. Столица занимает печальное первое место с 3893 случаями заболевания коронавирусом.