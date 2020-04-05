«Динозавры» на улице: житель Ленобласти вынес мусор в костюме рептилии

Житель Всеволожска вынес мусор в костюме динозавра и стал звездой Сети. Ролик был опубликован на личной страничке во «Вконтакте», который сопровождался подписью пользователя.

«Во время карантина, даже вынос мусора - событие», - сказано в сообщении.

Неизвестно, какой мотив был у инициатора шутки - то ли добавить позитива своим соседям и прохожим, то ли костюм использовался, как «надежное» средство защиты от коронавируса. Также есть версия о том, что это была просто первоапрельская штука, ведь видео опубликована в День смеха.

Зато динозавр не нарушил режима самоизоляции: вышел на улицу, чтобы выбросить мусор - до помойки и сразу обратно, домой; не контактировал с людьми, соблюдал социальную дистанцию 1,5 метра.

В комментариях недовольно отмечают, что это «плагиат», ведь человека в костюме ящера уже замечали во время карантина в Испании.

Если оставить шутки в стороне и зайти на сайт стопкоронавирус.рф, можно увидеть, что число заболевших коронавирусом в России составляет 5389 человек. Из них 658 пациентов заболели за последние сутки, 355 человек выздоровели, 45 умерли. Москва остается лидером по количеству больных, которые заразились инфекцией COVID-19 в Российской Федерации. Столица занимает печальное первое место с 3893 случаями заболевания коронавирусом.