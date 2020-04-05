Семьям погибших при взрыве газа в доме в Орехово-Зуево выплатят по миллиону рублей

Власти подмосковного города Орехово-Зуево, где накануне произошел взрыв газа в пятиэтажке, выплатят по миллиону рублей семьям погибших. Попавшие в больницы получат по 500 рублей. В результате ЧП три человека погибли, десять пострадали, четверо из них госпитализированы. Один находится в реанимации. Остальным шести пострадавшим медицинская помощь оказана амбулаторно.

Кроме того, в качестве первой помощи министерство социального развития региона выплатит по 30 тысяч рублей каждому жильцу, а одиноко проживающим – по 50 тысяч рублей. Также отметили, что размер выплаты будет зависеть от нанесенного ущерба, передает РИА Новости.

Инцидент в многоквартирном доме о адресу улица Гагарина, 31 произошел вчера, 4 апреля, приблизительно в час дня. Прибывшие на место сотрудники МЧС сразу же приступили к эвакуации жителей. Более 150 человек смогли выбраться сами. В развалинах оказался целый подъезд, а также обрушилась часть несущих конструкций на всех пяти этажах. На данный момент известно, что взрыв произошел по причине неисправности или же неправильного использования газовой колонки в одной из квартир. Аварийно-спасательные работы были завершены только к ночи.