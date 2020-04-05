В Кемерово мужчина с лопатой «напал» на автобус: видео

Жители Кемерово стали свидетелями необычной картины. На одной из улиц города молодой человек с лопатой в руках вышел на середину проезжей части дороги и встал в ожидании приближающихся к нему автомобилей, готовясь встретить «неприятелей» во всеоружии.

Когда молодой мужчина, слегка пошатываясь, переместился с рабочим инструментом на соседнюю полосу трассы, мимо него удалось благополучно «проскочить» серебристому ВАЗ-21099, выехавшему из-за поворота. Когда юноша спохватился и побежал в сторону автомобиля, замахнувшись «орудием производства», водитель машины прибавил газу и успел благополучно увернуться.

А вот общественному транспорту повезло меньше. Практически сразу же навстречу грозному ловцу привидений выехал автобус, внутри которого находились пассажиры. Он-то и попал в лапы грозного жителя Кемерово. Когда водитель транспортного средства остановился, чтобы избежать наезда на неадекватного пешехода, тот сразу же замахнулся лопатой и начал изо всех сил долбить металлической частью по лобовому стеклу. Стекло моментально треснуло.

Когда водитель автобуса начал сдавать назад, его обогнал другой автобус, поменьше. Его постигла та же участь - разбитое стекло водителя в результате удара лопатой. К счастью, когда сидевший за рулем второго транспортного средства мужчина покинул свое кресло и уже готов был разобраться с обидчиком, подоспели сотрудники правоохранительных органов.

При виде двух полицейских в форме буян быстро бросил свою лопату и сдался. Находился ли кемеровчанин под воздействием запрещенных веществ, алкоголя или состоит на учете в психоневрологическом диспансере - предстоит разобраться следствию. Так же как и установить степень ущерба, нанесенного транспортным средствам нарушителем порядка.