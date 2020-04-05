«Духовная смерть»: Кожевникова отреагировала на снос памятника маршалу Коневу в Праге

Актриса Мария Кожевникова написала эмоциональный пост на новость о сносе и замене памятника маршалу Коневу в Праге. По ее словам, на наших глазах происходит «духовная смерть», предательство, неблагодарность, которые страшнее пандемии.

«Уверена, скоро изобретут лекарство от коронавируса, а вот от этого никогда! Провокация и цинизм - глумиться над памятью освободителя Праги, Освенцима и концлагеря Терезина, причем в канун 75-летия Победы над нацизмом», - написала она в своем Instagram.

Кожевникова считает, что действия чешских властей направлены на то, чтобы вычеркнуть победу и забыть о героях.

«Они хотят забвения подвигам и бесславия Героям. Они не первый год производят подмену правды и понятий», - отметила она.

Актриса призывает не вспоминать о героях тихо, а наоборот, говорить о них во всеуслышание, вспоминать, гордиться, чествовать, снимать хорошие художественные и документальные фильмы, передачи, ставить спектакли, сочинять новые душевные песни и петь старые, до боли знакомые.

«Каждый Герой должен «пройти», пусть и на портрете 9 мая по Красной площади! Для нас это должен быть главных праздник в стране - День Победы! Без прошлого нет будущего», - закончила она.

Ранее по решению местных властей был демонтирован маршалу Коневу, располагавшийся на Площади Интербригады с 1980 года. Ранее его неоднократно раскрашивали вандалы и оставляли на монументе записи: «Нет кровавому маршалу! Не забудем!». В посольстве РФ в Чехии выразили протест и заметили, что Прага нарушает обязательства, вытекающих из положений статей 18 и 21 договора, в соответствии с которыми Чехия должна обеспечивать охрану памятников истории и культуры на своей территории, а также сохранение российских воинских памятников и уход за ними.