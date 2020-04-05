В НИИ Склифосовского рассказали о самочувствии Проценко

Болезнь у главврача больницы в Коммунарке Дениса Проценко протекает не в тяжелой форме, сообщил директор НИИ скорой помощи имени Склифосовского Сергей Петриков.

«Мы очень рады, что болезнь у Дениса Николаевича протекает не в тяжелой форме. Мы постоянно с ним созваниваемся и поддерживаем его», - сказал он.

По его словам, врачи и персонал - это первые, о котором необходимо думать. В связи с этим медицинские работники работают во всей защите, но риск заболеть всегда остается.

«Как бы ты ни защищался, риск этот есть», - передает его слова РИА Новости.

31 марта главный врач инфекционной больницы в Коммунарке, куда поступают на лечение пациенты, заразившиеся коронавирусом в Москве, подтвердил, что у него и самого оказались положительными анализы на COVID-19. Он изолировался в своем рабочем кабинете и продолжал работу дистанционно. По видеосвязи осуществлял обходы по палатам и консультировал больных.

По данным на 5 апреля, всего на территории Российской Федерации насчитывается 5389 заболевших. Из них 658 пациентов заболели за последние сутки, 355 человек выздоровели, 45 умерли. Москва остается лидером по количеству больных, которые заразились инфекцией COVID-19 в Российской Федерации. Столица занимает печальное первое место с 3893 случаями заболевания коронавирусом.