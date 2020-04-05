В Москве проведут масштабную дезинфекцию общественных мест

Сегодня, в воскресенье 5 апреля, в столице будет осуществлена масштабная дезинфекция общественных мест. Мероприятие запланировано в целях предупреждения распространения COVID-19.

Подобные работы уже проводились в Москве ранее. В его рамках будет сделана санитарная обработка дворов, тротуаров, дорог и парковок специальными составами.

Как отметили в пресс-службе столичного комплекса городского хозяйства, используемые препараты полностью безопасны, широко распространены и часто употребляются для дезинфекции контактных поверхностей в заведениях, связанных с общественным питание, а также в школах и детских садах.

Работы будут осуществляться с применением специальной техники в количестве около 3,5 тысяч единиц и с задействованием комплексных бригад в случаях, когда пространство недоступно для машин.

Также дезинфекцию проведут в подъездах домов с повышенной опасностью заражения коронавирусной инфекцией. К ним относятся здания, в которых уже были зарегистрированы случаи инфицирования, а также здания, где живут люди на двухнедельном карантине.