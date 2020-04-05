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В Петербурге умер пациент с коронавирусом

Ирина Егорова
15:27 05.04.2020
Всего в городе на Неве 191 человек, зараженных COVID-19.
В Петербурге умер пациент с коронавирусом
© Фото: Александр Гальперин, РИА Новости

Третий летальный случай с коронавирусом зарегистрирован в Санкт-Петербурге.

«Умер один человек. Всего в Санкт-Петербурге с начала эпидемии 191 подтвержденный случай заболевания COVID-19. Выписано после выздоровления 32 петербуржца. Умерло три человека», - сообщает оперштаб.

Первый пациент с COVID-2019 умер в Петербурге 28 марта, второй - через два дня. 

По данным на 5 апреля,  всего на территории Российской Федерации насчитывается 5389 заболевших в 79 регионах. Из них 658 пациентов заболели за последние сутки, 355 человек выздоровели, 45 умерли. Москва остается лидером по количеству больных, которые заразились инфекцией COVID-19 в Российской Федерации. Столица занимает печальное первое место с 3893 случаями заболевания коронавирусом. 

В Санкт-Петербурге по примеру Москвы введен режим самоизоляции. Обновленное постановление о мерах противодействия распространению новой коронавирусной инфекции, согласно которому вводится режим самоизоляции для всех жителей города, было подписано губернатором города Александром Бегловым 30 марта.

Накануне губернатор Петербурга провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным и рассказал о том, как город борется с инфекцией. Также он отчитался главе РФ о выполненном поручении, связанном с увеличением в два раза количества коек для оказания помощи больным с COVID-19.  

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