Экономисты спрогнозировали двухлетнюю рецессию в России

Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) опубликовал «конструктивный» и «жесткий» варианты прогноза по экономике России. Специалисты предрекают два года жесткой рецессии с последствиями в виде скачка бедности и безработицы. Причиной тому - ситуация с эпидемией коронавируса и обвал цен на нефть.

«Для нашей страны из-за самой "идеальности" экономического шторма - сочетания "карантинного шока" с остановкой в крупных городах целых секторов бизнеса и резкого падения "нефтяных доходов" - кризис может оказаться куда более серьезными, чем для мира в целом», - отмечают авторы документа.

Экономисты сообщают, что развитие ситуации с эпидемией коронавируса и ценами нефть происходит по «кризисному», если не по «шоковому сценарному варианту».

«Конструктивный вариант» предполагает, что приоритетами в экономике страны станут предотвращение безработицы, поддержка доходов населения, инвестиционной активности и рубля и сдерживание инфляции. В этом случае падение ВВП удастся сдержать на уровне 2,3–2.5% в 2020 году и 0,5–0,8% в 2021 году. К 2022 году прирост должен составить 0,6-1,%.

В случае, если государственная поддержка не будет такой активной, рецессия может оказаться еще более серьезней, тогда наступит «жесткий сценарий». Он подразумевает снижение ВВП на 3–3,3%, в 2021 году - на 0,8–1%.

Рецессию экономики ранее предсказывал и МВФ. Кризис будет необычайно глубоким, а первые признаки восстановления, по прогнозам МВФ, можно будет увидеть не ранее 2021 года. В Фонде призывают все страны мира работать сообща, чтобы противостоять пандемии коронавируса и защитить население от инфекции и экономического ущерба.

Второго апреля президент Российской Федерации в обращении к населению в связи с эпидемией коронавируса объявил о решение продлить нерабочие дни в стране до 30 апреля. В Кремле заявили, что для экономической жизни страны нерабочий апрель - это чрезвычайная и огромная нагрузка, но сейчас жизнь и здоровье людей являются приоритетом для государства. Предполагается, что малый и средний бизнес получит отсрочку по налогам на полгода, на банкротства предприятий временно введут мораторий. Правительство и Банк России должны разработать дополнительные меры по устойчивому развитию реального сектора экономики.