Песков: увеличение добычи нефти не выгодно ни одной стране

Представитель Кремля Дмитрий Песков прояснил последствия выхода Саудовской Аравии из сделки ОПЕК+. В марте представители страны отказались перезаключать договора на установленных прежде условиях с оговоренными объемами добычи топлива. В результате с 1 апреля в Саудовской Аравии увеличили количество извлекаемых из недр земли баррелей черного золота.

По словам пресс-секретаря президента РФ, партнеры России из Саудовской Аравии пошли на беспрецедентные скидки и беспрецедентное увеличение добычи.

«Это привело к тому, что еще немножко, и будут заполнены все хранилища нефти в мире. Танкеры уже используются не для перевозки нефти, а фактически как плавучие канистры. В итоге мы просто получим совершенно минимальную цену на нефть, что не выгодно ни одной стране», - заявил Песков в комментарии каналу «Россия 1».

Третьего апреля Владимир Путин провел совещание о ситуации на мировом рынке нефти, в котором заявил, что Россия готова к работе и с партнерами в формате ОПЕК+, и с США, чтобы найти взаимоприемлемое решение по цене на ресурс.